المغرب تكشف عن أول سيارة وطنية الصنع وعن نموذج مركبة تعمل بالهيدروجين!

كشف خلال حفل ترأسه العاهل المغربي محمد السادس في القصر الملكي بالرباط عن أول سيارة مغربية الصنع وعن نموذج لمركبة تعمل بالهيدروجين .

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام المغربية فإن أول سيارة مغربية الصنع ستقوم بصناعتها شركة "نيوموتورز"، بينما نموذج المركبة التي تعمل بالهيدروجين فطوِّر بمساهمة شركة "نامكس".

ووفقا لوكالة المغرب للأنباء فإن "نيو موتورز" استحدثت وحدة صناعية بعين عودة (جنوب الرباط)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية والتصدير، ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف سيارة، وبنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%.

وتتجه الشركة التي يصل استثمارها إلى 15.6 مليون دولار، نحو إحداث 580 وظيفة عمل، علما أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية منحت قبل ثلاثة أشهر المصادقة النهائية للمركبة التي سنتنتجها.

وينتظر أن تشرع الشركة بعد تدشين الوحدة الصناعية في يونيو المقبل في تسويق سيارتها التي يعتمد تصنيعها على منظومة محلية لتجهيز السيارات.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن نموذج المركبة التي تعمل بالهيدرجين سيحصل على خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، حيث يتوقع أن يمكن ذلك من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضع دقائق.

المصدر: وكالات عربية