هيونداي تطلق نسخا مميزة من إحدى أشهر سياراتها

أعلنت هيونداي عن نيتها إطلاق نسخ مميزة من سيارة Creta التي تعتبر من بين أكثر سيارات الكروس انتشارا حول العالم.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هيونداي تنوي إطلاق نسخ معدّلة من Creta باللون الأسود الداكن، وستحل هذه المركبات على فتحات هوائية وممتصات صدمات معدلة، وستتمي أيضا بأقراص عجلاتها السوداء الأنيقة التصميم بمقاس 18 إنشا.

وستأتي هذه المركبات بطول 4 أمتار و30 سنتيمترا، بعرض 179 سم، وارتفاع 162 سم، وستجهّز بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED.

وستحصل هذه المركبات على تقنيات أمان متطورة تعتمد على حساسات قادرة على التعرف على المشاة والآليات في الشوارع لتفادي الحوادث، وستجهّز بكاميرات أمامية وخلفية متطورة، وأنظمة لتشغيل المحرك والمصابيح وأنظمة التكيف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر.

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وستجهّزها هيونداي بمقصورة متطورة فيها شاشة قبالة السائق تستخدم كلوحة عدادات وفيها خاصية عرض صور الكاميرات الخارجية، وشاشة لمسية مميزة تعمل مع أنظمة أندرويد وiOS ويمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

وستعمل Creta N Line Night Edition بمحركات T-GDI توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 120 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 167 حصانا، وعلب أوتوماتيكية بست وسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1