Chery تنافس كيا وهيونداي بسيارة متطورة واقتصادية

أعلن وكلاء شركة Chery عن بدء طرح سيارة Kaiyi E5 في أسواق جديدة، لمنافسة سيارات Hyundai Elantra Kia Cerato الشهيرة.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل سيدان ذو تصميم خارجي أنيق، طوله 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 182 سم، ارتفاعه 148 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم.

وحصلت المركبة على تصميم مميز جدا لكشافات الضباب وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية الموجودة على واجهاتها الأمامية، كما زوذدت بمصابيح LED متطورة أمامية وخلفية.

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أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وجهّزت بأنظمة تكييف وأنظمة صوتيات عالية الأداء، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وتزينت الواجهة بعناصر أنيقة التصميم مطلية بالكروم.

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وجهّزت هذه السيارة بأنظمة فرملة ممتازة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك والأضواء عن بعد، ونظام منع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل نسخ المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 و156 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات، وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1