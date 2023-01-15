موقع ياباني يصف سيارة GAZ-16A السوفيتية بـ"سيارة الأحلام"

أشاد موقع Yahoo News Japan الياباني، بالنسخة التجريبية من سيارة GAZ-16A السوفيتية البرمائية.

وأشار الموقع إلى المميزات الكبيرة التي تتمتع بها سيارة GAZ-16A، والتي تجمع بين مزايا السيارات السريعة التي تمكنها من الحركة في التضاريس الوعرة، وقدرتها على التحول إلى زورق مائي، يستطيع اجتياز المسطحات المائية والمستنقعات.

كما تتمتع سيارة GAZ-16A بهيكل ضخم يزيد طوله عن 7.5 متر، وعرضه 3.6 متر، يمكنها من إجراء مناورات فريدة.

وأضاف الموقع، أن هذه السيارة كانت لتكون "سيارة الأحلام"، كما في أفلام الخيال العلمي، لو أن إنتاجها استمر.

وأوضح الموقع، أن جهاز النقل في السيارة يتكون من عناصر هيكل سيارة GAZ-21 Volga، ومحرك V8 سعة 5.5 لتر من إصدار GAZ-13 Chaika، قادر على الترحك بسرعة تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة.

شرع قسم التصميم والتجريب في مصنع غوركي للسيارات في تطوير النموذج الأول لسيارة GAZ-16 عام 1960، وباشر المصنع إنتاجها بعد عامين، حيث تم تصنيع سيارتين فقط منها.

المصدر: نوفوستي