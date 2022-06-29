 
مباشر

الهند تطلق رباعية دفع متطورة ورخيصة الثمن

عالم السيارات

الهند تطلق رباعية دفع متطورة ورخيصة الثمن
youtube/G bHP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbiy

كشفت شركة Mahindra & Mahindra Limited الهندية عن رباعية دفع جديدة منافسة من حيث المواصفات والسعر.

وتتميز سيارة Mahindra Scorpio-N بهيكل أنيق التصميم توحي ملامحه بالقوة، ومزين بعناصر من الكروم بطريقة جذابة، طول هذا الهيكل 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 191 سم، وارتفاعه 185 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم.

أما قمرة المركبة فزودت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية التي تتسع لـ 7 ركاب، وجهّزت بواجهة قيادة متطورة فيها نظام مولتيميديا حديث وشاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية وأخرى لمسية ثبتت في منتصف الواجهة.

إقرأ المزيد
Citroen تكشف عن سيارة كروس أنيقة واقتصادية
Citroen تكشف عن سيارة كروس أنيقة واقتصادية

وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ومصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، وعجلات بمقاس 17 و18 إنشا.

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج مجهزة بمحركات mStallion 2.0 TGDi بعزم 203 أحصنة، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، أو علب ميكانيكية بـ 5 سرعات، أما أسعار نسخها فستتراوح ما بين 15 و25 ألف دولار.

المصدر: moto1

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا