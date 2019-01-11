"أرامكو" تعلن عن أسعار البنزين المحدثة في السعودية

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية للنفط عن أسعار البنزين المحدثة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 يناير.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته اليوم الجمعة، أن سعر ليتر واحد من "بنزين 91" سيبقى عند المستوى الذي فيه خلال الربع السابق من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، وهو 1.37 ريال سعودي.

فيما شهد سعر "بنزين 95" انخفاضا خفيفا حيث هبط إلى معدل 2.02 ريال سعودي مقابل ليتر واحد بينما بلغ في الربع السابق 2.02.

وأشارت الشركة إلى أن تحديد أسعار البنزين جرى "وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة".

ولفتت إلى أن "الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

المصدر: واس