تهمتان جديدتان لغصن بتخفيض مداخيله واستغلال الثقة.. ومحاميه يطالب بالإفراج عنه بكفالة

وجهت النيابة العامة في طوكيو تهمتين جديدتين باستغلال الثقة، وعدم الكشف عن كامل المداخيل، إلى الرئيس التنفيذي لشركة نيسان - رينو، كارلوس غصن، الموقوف منذ نوفمبر الماضي في اليابان.

إقرأ المزيد

وقررت النيابة العامة اليابانية ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة وتقليل مداخيله في تقارير متعلقة بالبورصة لشركة نيسان بين 2015 و2018.

وكان غصن اتهم في العاشر من ديسمبر الماضي بالإعلان عن مداخيل أقل من الواقع في السنوات الخمس التي سبقت ذلك.

وعلى الرغم من توجه تهمتين جديدتين لهذا الرجل ذي الأصل اللبناني، الذي أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عندما تسلم رئاسة مجلس إدارتها، أعلن موتوناري أوتسورو، المحامي الرئيسي لكارلوس غصن، أنه سيطلب الإفراج بكفالة عن موكله الذي وجهت إليه تهمتين جديدتين اليوم.

وقال أوتسورو في بيان مقتضب "سأقدم طلبا للإفراج عنه بكفالة"، على الرغم من قرار النيابة ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة والتقليل من الواردات في تقارير لنيسان بين 2015 و2018.

المصدر: أ ف ب