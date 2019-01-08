صحيفة: "طيران الخليج" بصدد تسيير رحلات جوية إلى سوريا

أكدت صحيفة "الأيام" البحرينية، أن شركة "طيران الخليج" ستسير رحلاتها إلى 8 وجهات جديدة خلال 2019، أبرزها العاصمة السورية دمشق.

وقالت الصحيفة، إن "​شركة طيران الخليج​ أعلنت عن الخطوة ​الجديدة​ خلال مؤتمرها التجاري السنوي للعام الحالي 2019، حيث أكدت أنه ضمن الوجهات الجديدة التي وضعت على جدولها تنظيم رحلات إلى دمشق".

طيران الخليج تطلق 8 وجهات جديدة في 2019 بينها سوريا https://t.co/4sSAZZj5qV — ALAYAM - الأيام (@ALAYAM) ٧ يناير ٢٠١٩

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة الشركة زايد الزياني، أن "الشركة وقعت ثلاث اتفاقيات لوجهات جديدة سيتم الإعلان عنها وحققت تقدما في المفاوضات مع الجهات المعنية في سوريا من أجل تشغيل خط طيران، دون التوصل إلى صيغة نهائية في الوقت الراهن".

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كما توقعت الصحيفة أن تبدأ الشركة البحرينية تسيير رحلاتها إلى العاصمة دمشق خلال العام الجاري.

المصدر: صحيفة "الأيام" البحرينية