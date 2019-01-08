 
مباشر

صحيفة: "طيران الخليج" بصدد تسيير رحلات جوية إلى سوريا

مال وأعمال

صحيفة:
STR /AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lak6

أكدت صحيفة "الأيام" البحرينية، أن شركة "طيران الخليج" ستسير رحلاتها إلى 8 وجهات جديدة خلال 2019، أبرزها العاصمة السورية دمشق.

وقالت الصحيفة، إن "​شركة طيران الخليج​ أعلنت عن الخطوة ​الجديدة​ خلال مؤتمرها التجاري السنوي للعام الحالي 2019، حيث أكدت أنه ضمن الوجهات الجديدة التي وضعت على جدولها تنظيم رحلات إلى دمشق".

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة الشركة زايد الزياني، أن "الشركة وقعت ثلاث اتفاقيات لوجهات جديدة سيتم الإعلان عنها وحققت تقدما في المفاوضات مع الجهات المعنية في سوريا من أجل تشغيل خط طيران، دون التوصل إلى صيغة نهائية في الوقت الراهن".

إقرأ المزيد
الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى دمشق قريبا
الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى دمشق قريبا

كما توقعت الصحيفة أن تبدأ الشركة البحرينية تسيير رحلاتها إلى العاصمة دمشق خلال العام الجاري.

المصدر: صحيفة "الأيام" البحرينية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماراثون "القطب البارد" في درجة حرارة -52