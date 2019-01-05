فيتش: استمرار الإغلاق الحكومي يكشف عن ضعف في السياسة الأمريكية

حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين من أن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسية الموازنة، معتبرة أن ذلك يكشف عن ضعف في السياسة.

وأوضحت الوكالة أنه بالرغم الحالة السائدة في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل مباشر على التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند AAA.

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لكنها أكدت في الوقت ذاته، أن الإغلاق قد يعطي إشارة على أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.

وقالت إن كون الإغلاق الحكومي الحالي جزئيا في طبيعته يجب أن يحد من آثاره الاقتصادية، على الرغم من أن هذه الآثار ستزيد بحسب ما يمليه طول مدة الإغلاق.

المصدر: رويترز