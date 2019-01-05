نقابة الزبالين المصريين تساهم في تشجيع السياحة

أعلن شحاتة المقدس نقيب الزبالين المصريين، أن النقابة قررت فتح فرع لها في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، ضمن حهود الإسهام في تشجيع السياحة إلى بلاده.

وأشار المقدس، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم السياحة من خلال الحفاظ على نظافة المحافظة والمنشآت السياحية فيها.

وأوضح أنه تم تأسيس اللجنة النقابية في الأقصر، بعد اشتراك 200 زبال بها.

وشدد على أهمية محافظة الأقصر الواقعة على نهر النيل، كواحدة من أهم المحافظات السياحية في مصر، ولذلك يجب أن تبقى نظيفة، لافتا إلى أن النقابة ستعمل مع السلطات المحلية على وضع خطة تضمن رفع كفاءة منظومة النظافة في المنطقة.

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وتأسست أول نقابة للعاملين بمجال النظافة والتجميل وحماية البيئة الشهيرة بـ"نقابة الزبالين" في مصر عام 2012، وكانت تضم حوالي 2800 زبال.

وتطلّع المنضمون للنقابة في خطوتهم هذه إلى إثبات حقوقهم في مزاولة مهنتهم، خاصة أنهم يجمعون يوميا حوالى 8 آلاف طن من القمامة من أصل 14 ألف طن في القاهرة الكبرى.

المصدر: وكالات