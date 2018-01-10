عُمان توقع اتفاقية امتياز نفطية مع شركة لبنانية

وقع وزير النفط والغاز العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم الأربعاء، على اتفاقية امتياز نفطية جديدة مع شركة "بيتروليب" اللبنانية، من أجل التنقيب عن النفط في السلطنة.

وقال صلاح خياط، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتروليب" والذي وقع الاتفاقية مع الوزير العماني، إنه سيتم البدء في تنفيذ الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 57 خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وستقوم الشركة المذكورة بموجب هذه الاتفاقية بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 57، التي تقع في محافظة ظفار جنوبي البلاد، وتبلغ مساحتها 2262 كيلومترا مربعا.

وتلتزم الشركة وفقا لبنود الاتفاقية بتنفيذ عمليات المسح الزلزالي خلال فترة الاستكشاف وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي على ضوء نتائجها تبدأ عمليات حفر الآبار الاستكشافية.

وتنفذ الاتفاقية على مرحلتين: الأولى على مدى ثلاث سنوات بقيمة استثمارية 20 مليون دولار، والثانية لمدة ثلاث سنوات بقيمة تتراوح بين 20 و40 مليون دولار.

وتأسست الشركة اللبنانية "بيتروليب" في سبتمبر 2011، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، ولها مكتب تمثيل إقليمي في مدينة الخبر شرقي السعودية.

يشار إلى أن إنتاج سلطنة عمان من النفط في الوقت الراهن هو 96 ألف برميل يوميا بينما كان 650 ألف برميل في 2004، و900 ألف برميل في 1999، وفقا لبيانات رسمية.

المصدر: الأناضول

علي الخطايبة