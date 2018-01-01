صادرات النفط من جنوب العراق تبلغ مستوى قياسيا

قال مسؤولان بقطاع النفط العراقي، اليوم الاثنين، إن صادرات البلاد من الخام من موانئ البصرة الجنوبية سجلت مستوى قياسيا خلال الشهر الأخير من العام المنصرم.

وأوضح المسؤولان لـ"رويترز" أن صادرات النفط من حقول الجنوب ارتفعت إلى 3.535 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، من 3.5 مليون برميل في الشهر السابق.

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وترتفع صادرات الجنوب مع سعي العراق لتعويض توقف الشحنات من حقول كركوك بالشمال في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.

وتزامنت هذه العملية مع سيطرة بغداد على حقول النفط والغاز الواقعة في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد إجراء استفتاء الاستقلال في الإقليم وما تبعه من قرارات صدرت عن حكومة وبرلمان العراق لبسط السلطة الفيدرالية على الأراضي العراقية وفقا لدستور البلاد.

المصدر: رويترز + سبوتنيك

قدري يوسف