التشغيل الكامل لمصفاة "الزور".. إنجاز جديد لقطاع النفط الكويتي (فيديو)

شهدت الكويت اليوم الأربعاء مراسم التشغل الكامل لمصفاة الزور بحضور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجرت المراسم في مجمع الزور النفطي، حيث أعطى أمير الكويت شارة التشغيل الرسمي لواحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، وتم ذلك بحضور وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عماد العتيقي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف السعود، والرئيسة التنفيذية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة المهندسة وضحة الخطيب.

فيديو/ سمو الأمير حفظه الله ورعاه يدير العجلة الفضية تدشيناً للتشغيل الكامل لمصفاة الزور. pic.twitter.com/lWgl3XFCDb — المجلس (@Almajlliss) May 29, 2024

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط عماد محمد العتيقي، إن المشروع يسهم في زيادة ربحية منتجات النفط الكويتية، وفتح أسواق عالمية جديدة وتعزيز المكانة الريادية للكويت.

وأضاف أن المصفاة ستسهم في إمداد محطات توليد الكهرباء المحلية باحتياجاتها من الوقود النظيف، وأشار إلى أنه بتدشين مصفاة الزور، ترتفع الطاقة التكريرية للكويت إلى 1.830 مليون برميل يوميا، موزعة على 6 مصاف نفطية.

كذلك لفت إلى أن 667 موظفا من أبناء الكويت حديثي التخرجمن حملة الشهادة الجامعية والدبلوم انضموا حديثا لإنجاز هذا الصرح الوطني الضخم.

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة إن المصفاة ستمكن "البترول الكويتية" وشركاتها التابعة من التوسع في تصدير وتسويق منتجاتها النفطية والتعامل مع أسواق عالمية جديدة.

وأضافت أن "الزور" تتميز بمرونة عالية في عمليات التكرير كونها مصممة لاستقبال النفوط الكويتية على اختلاف وتفاوت مواصفاتها، وأشارت إلى أن منتجات المصفاة ستصدر إلى أكثر من 30 دولة إقليمية وعالمية عبر الجزيرة الصناعية في المصفاة.

وتحتوي مصفاة "الزور" على 3 وحدات، وتبلغ قدرة كل منها 205 آلاف برميل يوميا، وتعد المصفاة أحدث مصفاة في الكويت، وتجاوزت تكلفتها 16 مليار دولار.

وتنتج مصفاة "الزور" منتجات مختلفة، منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 5%، كما تزود وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه، في حين يصدر الباقي إلى الخارج.

المصدر: وسائل إعلام كويتية