ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتوقعات اجتماع "أوبك+"

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الأربعاء في ظل توقعات الأسواق تمديد مجموعة "أوبك+" تخفيضات الإنتاج الحالية.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.35% إلى 80.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.24% إلى 84.42 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.7%، وارتفعت عقود "برنت" بنسبة 2.55%.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+"، التي تضم دول من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل (2 يونيو 2024) لبحث سياسة الإنتاج للنصف الثاني من العام الجاري، وسط توقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام 2024.

المصدر: RT + بلومبرغ