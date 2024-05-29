 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتوقعات اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتوقعات اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmr0

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الأربعاء في ظل توقعات الأسواق تمديد مجموعة "أوبك+" تخفيضات الإنتاج الحالية.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.35% إلى 80.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.24% إلى 84.42 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.7%، وارتفعت عقود "برنت" بنسبة 2.55%.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+"، التي تضم دول من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل (2 يونيو 2024) لبحث سياسة الإنتاج للنصف الثاني من العام الجاري، وسط توقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام 2024.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا