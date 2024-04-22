أكبر منتج لمواد البناء في العالم يعلن قرارا حول إدارة أصوله في روسيا

ستقوم شركة "كناوف" الألمانية، التي تعد أكبر منتج لمواد البناء في العالم، بنقل أعمالها في روسيا إلى الإدارة المحلية.

وأقادت الشركة الألمانية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، بأنها قررت نقل الأنشطة إلى الإدارة المحلية في ظل الأحداث الحالية، في إشارة إلى الضغوطات والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

كما أكدت "كناوف" أن قرارها يهدف للحفاظ على أكثر من 4000 وظيفة في ذراع الشركة الروسية، مشيرة إلى وجوب الحصول على موافقة السلطات الروسية لإتمام الصفقة.

وبعد فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا، تتعرض شركات غربية قررت البقاء في السوق الروسية لضغوطات بسبب قرارها لذلك تقوم بعض الشركات ببيع أصولها إلى جهة روسية مع إمكانية العودة، أو تنقل إدارة الأنشطة إلى إدارة محلية، أو تبيع الأصول لمستثمر جديد.

من جهتها أكدت موسكو دعمها للشركات الوطنية وشددت على أن الفراغ المتشكل من انسحاب شركات غربية لن يبقى إلى الأبد وسيتم ملؤه من شركات وطنية أو من الدول الصديقة.

المصدر: تاس