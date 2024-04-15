بيسكوف يعلق على القيود الأمريكية والبريطانية المفروضة على صادرات معادن روسية

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن وجود حالة من عدم الاستقرار في أسواق معدني النيكل والنحاس، مشددا على أن موسكو تتابع الوضع في هذه الأسواق.

وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين تعليقا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على معادن الألومنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي.

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وفي وقت سابق اليوم، قفزت أسعار الألمنيوم والنيكل والنحاس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظر استيرادها من روسيا.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت السلطات الأمريكية أنها فرضت حظرا على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي، كذلك انضمت المملكة المتحدة إلى هذا الحظر المفروض من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي