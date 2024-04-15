 
مباشر

بيسكوف يعلق على القيود الأمريكية والبريطانية المفروضة على صادرات معادن روسية

مال وأعمال

بيسكوف يعلق على القيود الأمريكية والبريطانية المفروضة على صادرات معادن روسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcyw

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن وجود حالة من عدم الاستقرار في أسواق معدني النيكل والنحاس، مشددا على أن موسكو تتابع الوضع في هذه الأسواق.

وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين تعليقا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على معادن الألومنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي.

إقرأ المزيد
أسعار الألمنيوم تقفز بعد قرار أمريكي
أسعار الألمنيوم تقفز بعد قرار أمريكي

وفي وقت سابق اليوم، قفزت أسعار الألمنيوم والنيكل والنحاس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظر استيرادها من روسيا.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت السلطات الأمريكية أنها فرضت حظرا على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي، كذلك انضمت المملكة المتحدة إلى هذا الحظر المفروض من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا