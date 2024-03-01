ارتفاع أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة وسط ترقب الأسواق قرار مجموعة "أوبك+"، حول سياسة إنتاج الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي عند 78.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.38% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.29 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.46% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن مجموعة "أوبك+" تدرس مسألة تمديد التخفيضات الطوعية إلى الربع الثاني من العام الجاري.

المصدر: رويترز + بلومبرغ