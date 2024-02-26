الكرملين حول عقوبات واشنطن الجديدة: القيود تنعكس بالدرجة الأولى على فارضيها

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الأوروبي يعاني من العقوبات المفروضة على روسيا على غرار الشركات الأمريكية.

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على مدى تأثير حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو، التي فرضتها واشنطن نهاية الأسبوع الماضي على شخصيات وكيانات مختلفة.

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وقال للصحفيين اليوم الاثنين: "من المستبعد أن يستطيع فارضوا العقوبات إيجاد شيء جديد دون أن يلحقوا الضرر باقتصادهم. الضرر كما تدركون يعمل على مبدأ ظاهرة "البوميرانغ" (الأثر المرتد)، فالاقتصاد الأوروبي يعاني بالدرجة الأولى من القيود المفروضة علينا، كذلك آلاف الشركات الأمريكية تعاني أيضا".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا طالت 500 شخصية و90 كيانا قانونيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT