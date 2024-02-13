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أكبر إضراب لسائقي الأجرة في الولايات المتحدة بعيد الحب

مال وأعمال

أكبر إضراب لسائقي الأجرة في الولايات المتحدة بعيد الحب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن سائقو سيارات الأجرة في الولايات المتحدة أكبر إضراب في عيد الحب للمطالبة بأجور عادلة، ومن المقرر أن يشارك في الفعالية سائقون من "أوبر" و"ليفت" وخدمة توصيل الطعام "دور ديش".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السائقين سيقاطعون تسليم الطلبات وسيعتصمون بالقرب من مكاتب "أوبر" ومباني المطارات وسط توقعات أن يخلق ذلك مشاكل للركاب في يوم "عيد الحب"، الذي يصادف 14 فبراير 2024.

ويتهم السائقون، الذين يعتبرون مقاولين مستقلين، منصات مثل "أوبر" بكسب مبالغ عالية على شكل "عمولات" من قيمة الطلبات.

وقال جوناثان كروز، وهو سائق في ميامي وعضو في تحالف "العدالة من أجل عمال التطبيقات"، الذي يمثل أكثر من 100 ألف سائق: "هذا أكبر إضراب رأيته على الإطلاق، آلاف السائقين سيشاركون وستجري الفعالية على مستوى البلاد".

من جهتها أفادت شركة "أوبر" بأن نسبة ضئيلة من سائقيها سيشاركون في هذا الإضراب، مستبعدة أن تؤثر الفعالية على أنشطة الشركة.

المصدر: رويترز

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