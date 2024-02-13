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روسيا أكبر مستثمر أجنبي في إيران

مال وأعمال

روسيا أكبر مستثمر أجنبي في إيران
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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كشف السفير الروسي في طهران أليكسي ديدوف عن أن روسيا احتلت المرتبة الأولى في العام 2023 من حيث الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الإيراني.

وقال السفير الروسي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "شركات الطاقة الروسية تعمل بنجاح في السوق الإيرانية، وفي ظل ذلك احتلت روسيا المركز الأول في الاستثمار الأجنبي في إيران العام الماضي، وهذا مجرد مثال على المستوى الحقيقي للعلاقات بين البلدين".

ولفت الدبلوماسي الروسي أن روسيا وإيران تدرسان مشروع إنشاء جسر طاقة "روسيا - جنوب القوقاز - إيران". 

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كذلك أشار إلى أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في مرحلة وضع اللمسات النهائية عليه، كما سيتم إبرامه قريبا.

وتعمل روسيا وإيران على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، والاستفادة من الإمكانات الهائلة والموراد الطبيعية الضخمة التي يمتلكها البلدان، ولاسيما في ظل الموقف العدائي من الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي

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