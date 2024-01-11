ارتفاع عملة "البيتكوين" بعد قرار أمريكي

صعدت العملات المشفرة، وعلى رأسها "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الخميس، بعد سماح السلطات الأمريكية بإطلاق الصناديق المتداولة بعملة "البيتكوين".

وبحلول الساعة 17:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 6.26% إلى 47793.36 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك".

وجاء الصعود بفضل موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تعديل قواعد السماح بإطلاق الصناديق المتداولة بعملة "البيتكوين".

وقالت اللجنة، إن المستثمرين يمكنهم بيع وشراء عملة "البيتكوين"، أو التعرض لها في عدد من شركات الوساطة من خلال صناديق الاستثمار المشتركة في بورصات الأوراق المالية الوطنية.

المصدر: RT + بلومبرغ