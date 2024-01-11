بعد تقارير أفادت باحتجاز إيران ناقلة نفط أمريكية.. ماذا حدث بأسعار النفط؟

عززت أسعار النفط من ارتفاعها اليوم، بعد تقارير تحدثت عن احتجاز إيران ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، ما أثار المخاوف من حدوث اضطراب في إمدادات الخام من المنطقة.

وبحلول الساعة 16:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.86% إلى 72.70 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.84% إلى 78.21 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.

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وذكرت الوكالة عبر شبكة "إكس" أن "القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان".

المصدر: RT + بلومبرغ