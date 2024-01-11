ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات مخزونات الذهب الأسود الأمريكية

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.80% إلى 71.94 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 77.42 دولار للبرميل.

ويوم أمس أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير 2024.

إقرأ المزيد

ويرى خبراء أن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة يثير مخاوف الأسواق لكن التوقعات بخفض معدلات الفائدة يدعم أسعار الذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ