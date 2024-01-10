البنك الدولي يخفض توقعاته لأسعار الذهب الأسود للعام 2024

توقع البنك الدولي في تقريره لشهر يناير الجاري أن تتراجع أسعار النفط العالمية في العام 2024 إلى 81 دولارا للبرميل، وإلى 78 دولارا خلال 2025.

وبحسب معطيات البنك الدولي فإن متوسط سعر برميل النفط في العام 2024 سيكون عند 81 دولارا، مقابل 83.1 دولار تم تسجيلها في العام 2023.

وبذلك يكون البنك الدولي قد خفض تقديراته لأسعار النفط للعام 2024 في تقريره الحالي بواقع دولار واحد للبرميل عن تقريره السابق في شهر يونيو 2023.

إقرأ المزيد

وفي العام 2025، تتوقع مؤسسة الائتمان الدولية أن يكون متوسط سعر برميل النفط عند 78 دولارا للبرميل، وهو مستوى أقل بمقدار 6.4 دولار للبرميل عن التوقعات السابقة.

المصدر: نوفوستي