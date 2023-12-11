الجزائر.. افتتاح مصنع أوروبي للسيارات (فيديو)

تم اليوم الاثنين في الجزائر تدشين مصنع "فيات" للسيارات في طافراوي بولاية وهران، وسط توقعات أن يساهم ذلك في تقديم سيارات بأسعار معقولة للمواطن الجزائري.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن وزير الصناعة الجزائري علي عون قام بتدشين مصنع "فيات"، وشارك في مراسم التدشين والي وهران سعيد سعيود، والرئيس التنفيذي لشركة "ستيلانتس" كارلوس تافيريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصنع سيساهم في تحقيق ثروة في أسعار السيارات بالسوق الجزائرية، وقالت إن "ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار السيارات في السوق، وهو نوع من الثورة في سوق السيارات في الجزائر".

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وسيساهم مصنع فيات بعشرات الآلاف من السيارات الجديدة في السوق، بما في ذلك الطرازات الجديدة التي لا تزال في مرحلة التصميم.

ويتوقع أن يخلق المصنع نحو 2000 فرصة عمل جديدة بحلول العام 2026، على أن تبلغ طاقته الإنتاجية 90 ألف مركبة سنويا، ومن المخطط أن يطلق المصنع 4 نماذج من سيارات "فيات".

المصدر: النهار