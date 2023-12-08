تعليق الخبراء على خطة الاتحاد الأوروبي منع واردات الغاز الروسي

قال الخبير الاقتصادي أندريه سكوروتشكين، إن مشروع القانون الذي أعده الاتحاد الأوروبي، وبموجبه ستتمكن الدول الأعضاء أن تمنع بشكل مستقل واردات الغاز الروسي، لن يكون له تأثير كبير.

فقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز استنادا لوثيقة حصلت عليها أن الاتحاد الأوروبي أعد مشروع قانون يسمح للدول الأعضاء بمنع واردات الغاز من روسيا.

الأمور لم تتضح بعد بشكل كامل، ولكن يعتقد أن الوثيقة، ستمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلطة منع الشركات الروسية والبيلاروسية من الوصول إلى خطوط أنابيب الغاز ومحطات الغاز المسال.

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ووفقا لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: من الممكن أن يسمح مشروع القانون لشركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بإنهاء العقود مع موردي الغاز الروس دون الحاجة لدفع تعويضات..

ويعتقد سكوروتشكين: أن جميع القيود الممكنة قد تم تفعيلها، وبرأيه، لا يوجد سبب لتوقع تأثيرات كبرى. أما مسألة التعويض في هذه الحالة فيجري تنظيمها على المستوى السياسي، وليس على مستوى قطاع الأعمال”.

وتعليقًا على امكانية حدوث تغييرات في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، أشار الخبير إلى أن من غير المرجح انخفاض الواردات من روسيا هذا الشتاء.

بخلاف ذلك يرى مدير الاستثمارات في شركة ألفا كابيتال ديمتري سكريابين أن جميع السيناريوهات ممكنة، وكل شيء جائز الحدوث، مشيرا إلى أن حجم امدادات الغاز التي تصل أوروبا حاليا يبلغ حوالي 23 مليار متر مكعب من الغاز.

المصدر: ريا نوفوستي