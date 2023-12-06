بن زايد: تجارتنا غير النفطية مع روسيا تضاعفت في 2022

صرح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بأن التجارة غير النفطية بين روسيا والإمارات ارتفعت في العام 2022 بنحو 109%.

وجاء تصريح رئيس دولة الإمارات العربية في أبو ظبي اليوم الأربعاء في بداية لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال الرئيس الإماراتي: "تدل هذه القفزة غير المسبوقة على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين بلدينا".

ولفت إلى أن الإمارات "تتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وتطوير التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة ومشاريع البنية التحتية والتقنيات المتقدمة".

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من جهته أشاد بوتين بالعلاقات الثنائية، وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر شريك لروسيا في العالم العربي. وقال، إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في العام الماضي بنسبة 67.6%، وفي سبيله إلى الازدياد. كذلك ازداد التعاون في مجال الاستثمارات، والتعاون الصناعي".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى أبو ظبي في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ويعقد مباحثات تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومن ثم من المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي إلى السعودية، حيث سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: RT