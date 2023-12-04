تحذير عاجل في مصر من دولارات مزيفة مطروحة في السوق الموازية

كشفت وسائل إعلام مصرية عن انتشار دولارات مزيفة في السوق الموازية للعملات الأجنبية التي شهدت انتعاشا خلال الشهور الماضية في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي في البنوك والصرافات.

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ووصل سعر الدولار في السوق السوداء حاليا إلى 46 و47 جنيها بعد هبوطه من مستوى 52 جنيها الأسبوع الماضي، وهو أعلى بقيمة 16 جنيها عن السعر المتداول في البنوك والصرافات عند قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم الاثنين.

وقال موقع مصراوي إن هناك بعض العلامات للتمييز بين الدولار المزور والسليم، والتي يعتمد عليها موظفو البنوك والصرافات، للتأكد من صحة النقود المتداولة في فروع هذه الجهات وبين العملاء في حال طلب استبدالها بالجنيه أو بعملات أخرى.

وقدم "مصراوي" في السطور التالية أهم 6 علامات ووسائل لاكتشاف الدولارات المزورة من أجل توخي الحذر وعدم الوقوع في ألاعيب النصب والاحتيال من بعض المحتالين:

* ملمس ورقة الدولار: تعرف ورقة الدولار بخشونة الملمس، أما الورقة الناعمة فتكون مزورة.

* الألوان: الورقة الشرعية تتميز بهدوء ألوانها، أما المزورة فتتميز بألوان زاهية.

* العلامة المائية: يظهر لون العلامة المائية ليميز الأموال المزيفة من غيرها، ففي حال ورقة الدولار السليمة تتغير ألوان العلامة المائية بين أزرق وذهبي عند قلبها.

* علامة الجرس: يعد وشم الجرس على الدولار من أحد العلامات في تمييز الأموال السليمة من المزورة.

* صور الشخصيات على الدولار: تحمل الورقة النقدية فئة 100 دولار صورة العالم بنجامين فرانكلين أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وفي حال النقود السليمة يكون مسجلا على ياقته بعض الرموز التي يصعب تقليدها في الأموال المزورة.

فيما تحمل ورقة 50 دولارا صورة يوليسيس جرانت الرئيس الثامن للولايات المتحدة، وهما الورقتان الأكثر عرضة للتزوير.

* ماكينات عد الأموال: تعد إحدى الأدوات في اكتشاف الأموال المزورة من السليمة.

المصدر: مصراوي