الولايات المتحدة تستبعد 4 دول إفريقية من برنامج تفضيلي للتجارة

أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستستبعد الغابون والنيجر وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى من برنامج "النمو والفرص في إفريقيا" "أغوا".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، إنه يعتزم إنهاء مشاركة الغابون والنيجر وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى في البرنامج التجاري "أغوا".

وأضاف بايدن أنه "اتخذ هذا القرار بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا".

كذلك أشار إلى أن النيجر والغابون فشلتا في تحقيق تقدم مستمر باتجاه حماية التعددية السياسية وسيادة القانون.

إقرأ المزيد

وفي رسالته إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، قال بايدن إنه على الرغم من التواصل المكثف مع واشنطن، فإن الدول الأربع "لم تكن قادرة على تهدئة مخاوف الولايات المتحدة بشأن فشلها في الامتثال لمعايير الاختيار الخاصة بقانون النمو والفرص الأمريكي".

ويمنح قانون "أغوا" معاملة تفضيلية للصادرات من البلدان المؤهلة في السوق الأمريكية، إذ يتيح للصادرات الوصول إلى السوق في الولايات المتحدة دون رسون جمركية.

المصدر: رويترز