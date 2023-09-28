أسواق المال الإماراتية تقود البورصات العربية

تصدّرت أسواق الإمارات المالية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي وفقا لتقرير صندوق النقد العربي، وسجلت الأسواق الإماراتية مكاسب بنحو 6.2 مليار دولار.

وذكر الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد أداء 13 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت الشهر الماضي مكاسب سوقية تجاوزت 6.2 مليار دولار موزعة بواقع 3.18 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و3.08 مليار دولار لسوق دبي المالي.

وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 781.5 مليار دولار إلى 784.6 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 186.9 مليار دولار إلى أكثر من 190 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية إلى 2.97 تريليون دولار.

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ولفتت النشرة إلى أن البورصة المصرية حققت مكاسب سوقية بنحو 1.37 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 42.25 مليار دولار إلى 43.9 مليار دولار فيما وصلت مكاسب بورصة بيروت لنحو 272.8 مليون دولار ليرتفع رأسمالها من 18.36 إلى 18.6 مليار دولار.

المصدر: وام