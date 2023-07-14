شركة روسية تستحوذ على أصول "إسوزو" في روسيا

أعلنت شركة "سوليرس" الروسية لصناعة السيارات، أنها أبرمت صفقة لشراء أصول شركة "إسوزو" (Isuzu) في روسيا، مشيرة إلى أنها ستستأنف إنتاج السيارات في موقع للشركة اليابانية بالبلاد.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية: " شركة "سوليرس" تعلن إغلاق صفقة للاستحواذ على حصة 100% في "إسوزو" (Isuzu) في روسيا".

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تشغيل موقع لإنتاج السيارات في مدينة أوليانوفسك الروسية. وبحسب البيان فإن "إسوزو روسيا" ستزود "إسوزو" بقطع غيار الشاحنات.

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، بما في ذلك إسوزو"، من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ الذي أحدثه انسحاب الشركات لن يبقى فارغا وسيتم ملؤه من قبل شركات من دول أخرى.

المصدر: نوفوستي