اتحاد بنوك مصر يكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن توقف صرف الحوالات بالعملة الأجنبية

كشف اتحاد بنوك مصر حقيقة الأنباء المتداولة عن توقف صرف الحوالات بالعملة الأجنبية، أو اشتراط الحصول على مقابلها بالجنيه.

ونفى اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، في بيان، صحة توقف الجهاز المصرفي عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على مقابلها بالجنيه.

وأكد أن الجهاز المصرفي يلتزم بصرف قيمة التحويلات الخارجية لأصحابها بنفس عملة التحويل، معتبرا ما يتم تداوله مجرد شائعات، كما أشار إلى أن تحويل الأموال من خارج البلاد للداخل لا يخضع لأي قيود، حيث يتم صرف القيمة بالعملة الأجنبية أو العربية بحسب طلب الزبون.

وأوضح أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتسجل نحو 50 مليار دولار حاليا، حيث يتم استثمارها جيدا دون أي مخاطر، كما أبرز أن أموال الودائع تستخدم لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية.

وشدد الاتحاد على عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي، في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرا لقوة أدائها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.

المصدر: صدى البلد