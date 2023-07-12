نائب لبناني يحذر من اتجاه البلاد نحو التصحر

كشف رئيس لجنة البيئة في مجلس النواب اللبناني النائب غياث يزبك، أن 80% من الحرائق في لبنان مفتعلة، محذرا من أن البلاد تتجه نحو التصحر بفعل "قلة الضمير" بالتعاطي مع الثروة الطبيعية.

وقال يزبك إن "الحرائق التي التهمت عددا كبيرا من احراجنا في السنوات السابقة، شهدت هجمة متوشحة على الأخضر واليابس، فتحول اليابس حطبا، ما أدى إلى ازدهار تجارة كبيرة تفوق بأشواط حاجة السوق المحلي التي فرضها التعثر المالي".

وأضاف: "أجدادنا كانوا يستخدمون الحطب للتدفئة، لكنهم كانوا يعتمدون لقطع الأشجار أسلوب تنظيف الاحراج، والطريقة هذه تحميها من الحرائق فتخدمهم مدى الحياة، آخذين في الاعتبار أن الطبيعة ليست ملكنا وحمايتها واجب، وبهذه الطريقة حافظوا على الثروة الحرجية".

ولفت يزبك إلى أن "الأشجار ليست الضحية الوحيدة، اذ يكشف يزبك أن اليد الرخوة بمنح التراخيص، معطوفة على غياب الدولة وحراس الأحراج، معطوفة على قلة الضمير بالتعاطي مع الثروة الطبيعية، تقود لبنان نحو الى التصحّر، فقطع الأشجار وحرقها وصل حدّ التطاول على أشجار الأرز واللّزاب رمز لبنان.

وأشار إلى أن "هذا الضرر ليس الوحيد نلحقه بطبيعتها، فالتعدي يطال أيضا الأعشاب التي تستخدم لغايات طبية ومعظمها من النادر وجودها خارج لبنان، فيتم قطعها من جذورها بكميات كبيرة تفوق حاجة لبنان، لتصديرها إلى الخارج".

المصدر: "ليبانون فايلز"