برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا يطال القطاع العقاري في المملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام المساهمات العقارية في المملكة.

وأكد مجلس الوزراء، مجددا حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة "أوبك+" لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، ومن ذلك الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل أغسطس القادم مع إمكانية تمديده.

ومن ناحية أخرى أشار مجلس الوزراء إلى أن ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، يعد انعكاسا لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الدولة بهدف تحقيق التطلعات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني، والتقدم في المجالات كافة.

كما وافق مجلس الوزراء السعودية، من حيث المبدأ، على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وتزامن ذلك مع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

المصدر: واس