لأول مرة في تاريخ العملة السورية.. الدولار يلامس عتبة 10 آلاف ليرة

سجلت الليرة السورية، اليوم الاثنين، انخفاضا حادا في السوق السوداء غير الرسمية، أمام الدولار الأمريكي للمرة الأولى في تاريخها حيث لامس سعر الصرف 10 آلاف ليرة مقابل دولار واحد.

وأغلق سعر صرف الدولار في مدينة القامشلي، بحوالي 10 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، أي أن 100 دولار أمريكي صارت تساوي مليون ليرة سورية.

وتشير بيانات صرف العملة في السوق السوداء أن الليرة السورية تعرف تدهورا قياسيا جديدا، حيث أظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية، أن سعر الصرف بلغ الاثنين 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما يعادل سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي 6532 ليرة مقابل دولار واحد.

وأوضح المحللون أن "أسباب تراجع قيمة الليرة لم تتغير في ظل عدم وجود بدائل اقتصادية لتحسين أداء العملة، لا سيما مع استمرار عرقلة العقوبات لأية عمليات تصدير".

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المصدر: RT