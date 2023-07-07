نائب وزير الخزانة الأمريكي يزور بلجيكا وألمانيا وإيطاليا لمناقشة العقوبات ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن النائب الأول لوزير الخزانة، أديفالي أدييمو، سيتوجه إلى بلجيكا وألمانيا وإيطاليا لتنسيق الخطوات الخاصة بتطبيق العقوبات ضد روسيا.

وأشارت الوزارة في بيان لها يوم الجمعة، إلى أن الزيارة ستهدف كذلك إلى مناقشة قضايا أخرى، بما فيها المتعلقة بالاقتصاد الكلي وسلاسل التوريدات والطاقة النظيفة، فضلا عن محاربة ما سمته بـ"التحايل على العقوبات" المفروضة على روسيا.

إقرأ المزيد

ويرتقب أن يقوم نائب الوزير بجولته من 9 إلى 15 يوليو، حيث سيزور خلالها بروكسل وفرانكفورت وبرلين وروما، فيما يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير من عام 2022.

المصدر: تاس