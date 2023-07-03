الأمم المتحدة: ندرس خيارات مختلفة لضمان الصادرات الزراعية الروسية

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة الأممية، وبالخصوص رئيسة الأونكتاد ريبيكا غرينسبان، تدرس خيارات مختلفة لضمان الصادرات الزراعية الروسية.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية قدمها فرحان حق، موضحا: "تقوم الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص، رئيسة الأونكتاد ريبيكا غرينسبان، باستكشاف خيارات مختلفة لتأمين الصادرات الزراعية الروسية".

وأضاف في تعليقه على تقارير "فاينانشيال تايمز" بأن الاتحاد الأوروبي يدرس الفرصة للسماح للبنك الزراعي الروسي بإنشاء شركة تابعة، والتي يمكن ربطها بنظام "سويفت" الدولي بموجب صفقة الحبوب: "من الواضح أن زميلتنا ريبيكا غرينسبان، على اتصال بعدد من الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية، لإيجاد طرق مبتكرة لإتاحة المنتجات والأسمدة الروسية".

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المصدر: تاس