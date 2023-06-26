المالية التركية تدحض تقريرا لصحيفة "جمهوريت"

دحضت وزارة المالية التركية تقريرا لصحيفة "جمهوريت" المعارضة حول خصخصة شركات حكومية، وقالت الوزارة اليوم الاثنين إن السلطات التركية لا تعتزم طرح أسهم شركات مملوكة للدولة للبيع.

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وأفادت في بيان صحفي، بأن "التقرير الذي نشرته صحيفة جمهوريت بتاريخ 26 يونيو 2023 لا يعكس الواقع ويستند فقط إلى تعليقات المنشور الخاصة. التقرير مزيف".

وأضافت الوزارة التركية، أن التقرير يهدف للتلاعب بسمعة مؤسسات الدولة والإضرار بها.

وقبل ذلك أشارت الصحيفة إلى أن فريقا من الاقتصاديين بقيادة وزير المالية الجديد محمد شيمشك يدرس بيع أسهم في شركات صندوق الرفاه التركي المملوك للدولة مثل الخطوط الجوية التركية وشركة الغاز "بوتاس".

وفي نهاية شهر مايو الماضي، دحضت الإدارة الرئاسية التركية تصريح زعيم حزب ظافر القومي أوميت أوزداغ حول نوايا السلطات التركية بيع حصص في شركات مثل "غاز بوتاس" والخطوط الجوية التركية والسكك الحديدية التركية (TCDD) إلى دولة أو شركة أخرى.

المصدر: نوفوستي