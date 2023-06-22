باكستان تؤجر جزءا من ميناء كراتشي للإمارات مقابل 220 مليون دولار

أعلنت "مجموعة موانئ أبوظبي" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس عن توقيع اتفاقية لتولي إدارة 4 أرصفة من ميناء كراتشي في صفقة قيمتها 220 مليون دولار.

وتأتي الصفقة في وقت يعاني الاقتصاد الباكستاني من أزمة قاسية تشتد الحاجة معها للاستثمار الأجنبي للمساعدة في تسديد الديون السيادية.

وشكلت "مجموعة موانئ أبوظبي" مشروعا مشتركا مع شركة "كحيل تيرمينالز" التي تتخذ مقرا لها في الإمارات لإبرام الاتفاقية مع "صندوق ميناء كراتشي" المملوك للدولة.

ميناء كراتشي هو الأقدم والأكثر ازدحاما في باكستان، إذ يضم 33 رصيفا تنص الاتفاقية مع الإمارات على تأجير أربعة منها على مدار الخمسين عاما القادمة.

وقالت "مجموعة موانئ أبوظبي" في بيان بالعربية "سيخصص المشروع المشترك استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام العشرة القادمة".

كما يشمل المشروع خططا لتعميق الأرصفة للسماح لسفن أكبر بالرسو، وتوسيع جدار الرصيف، وزيادة حجم ساحة تخزين الحاويات.

نتيجة لذلك، ستكون المحطة قادرة على مناولة السفن القادرة على حمل ما يصل إلى 8500 حاوية، وستزيد الطاقة الاستيعابية من 750 ألفا إلى مليون حاوية سنويا.

تعد الإمارات العربية المتحدة مساهما رئيسيا في الاقتصاد الباكستاني في صورة منح وقروض واستثمارات مباشرة.

المصدر: AFP