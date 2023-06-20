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إيران تخسر سوقا في العراق وأفغانستان لصالح روسيا

مال وأعمال

إيران تخسر سوقا في العراق وأفغانستان لصالح روسيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف - العلم الإيراني
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صرح رئيس نقابة مصدري المنتجات النفطية الإيراني حميد حسيني، بأن أفغانستان قلصت مشترياتها من البنزين الإيراني ورفعته من روسيا وأوزبكستان.

ونقلت صحيفة "إنتخاب" (Entekhab) الإيرانية عن المسؤول الإيراني: "لم تعد طالبان ترغب بشراء البنزين الإيراني".

وأوضح قائلا إن "العراق وأفغانستان يؤمنان احتياجاتهما من البنزين من أوزبكستان وروسيا بمعايير فنية أعلى".

وأضاف أن "زيادة جودة منتجات التصدير من الدول الأخرى أدت إلى تقلص سوق التصدير الإيراني ، بينما كانت إيران تمتلك 70 إلى 90 في المائة من سوق تصدير المنتجات النفطية للبلدين".

المصدر: Entekhab

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