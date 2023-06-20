عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" يعلن عن تعديل كبير

أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية عن تعديل إداري كبير يهدف إلى تحفيز نمو عملاق التجارة الإلكترونية في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الصيني على الرغم من إنهاء قيود جائحة كورونا قبل نصف عام.

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وقالت الشركة في بيان الثلاثاء إن "إيدي وو، رئيس مجموعة التجارة الإلكترونية التابعة لها، سيخلف دانيال تشانغ في منصب الرئيس التنفيذي".

وسيكون تشانغ الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة وحدة الحوسبة السحابية في علي بابا، والتي تمت الموافقة على فصلها ومن المتوقع أن يتم إدراجها للتداول في غضون عام.

ومن المقرر أن يخلف جوزيف تساي، نائب الرئيس التنفيذي الحالي لشركة علي بابا، تشانغ في منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا.

وتساي، الذي يمتلك فريق بروكلين نتس لكرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين، هو مواطن كندي مولود في تايوان وساعد في تأسيس علي بابا في أواخر التسعينيات.

التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في 10 سبتمبر المقبل.

وأصبح تشانغ الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا في عام 2015 وخلف جاك ما المؤسس المشارك لشركة علي بابا في منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2019.

المصدر: أ ب