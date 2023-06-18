كييف تطمع في تسديد القروض الحكومية من أموال روسيا المجمدة في الخارج

اقترح مستشار فلاديمير زيلينسكي للشؤون الاقتصادية، أوليغ أوستينكو، تسديد الدين العام من الأصول الروسية المجمدة في الخارج.

ونقلت "ريا نوفوستي" عن أوستينكو ما قاله خلال لقاء متلفز: في الوقت الراهن كييف لا تسدد القروض الأجنبية، في المقابل، هناك أصول روسية مجمدة في الخارج، تضم 350 مليار دولار من الذهب والعملات الأجنبية و150 مليار دولار نقدا.

وأضاف أوستينكو أن الدين الحكومي الأوكراني أقل بكثير، أقل بعشر مرات، ويمكننا استخدام جزء من الأموال الروسية، حينها سوف يبدأ اقتصاد أوكرانيا بالنمو، وسيأتي المستثمرون، بمعنى أننا سنغطي الديون بجزء مما سنأخذه من روسيا الاتحادية.

وقال مستشار زيلينسكي إن "مؤتمرا للدائنين" سينظم بعد انتهاء الصراع، وسيتضح حينها مستقبل الدين العام الأوكراني.

وفي يناير 2023، بلغ حجم الدين العام الأوكراني 17.9 مليار دولار (658.4 مليار غريفنيا).

المصدر: Lenta.ru