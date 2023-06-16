تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان: بناء التعاون وتطوير المستقبل

يضم "روساتوم" و"غازبروم نفت" الروسيتان... إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان.

وقعت الشركة الحكومية "روساتوم"، وشركة "غازبروم نفت" المساهمة العامة، والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العامة تحت رئاسة رئيس روسيا الاتحادية، على اتفاقيات تعاون ضمن إطار "التحالف الدولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان" (المشار إليه فيما بعد بـ "التحالف").

وكانت الشركة الحكومية "روساتوم" هي المبادرة في إنشاء التحالف، وانضمت شركة "غازبروم نفت" والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العامة إلى التحالف كأعضاء مؤسسين أوائل.

جاء التوقيع خلال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبورغ السادس والعشرين، الذي عقد يوم أمس 15 يونيو/حزيران 2023. وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للشركة الحكومية "روساتوم" ألكسي ليخاتشيف، والمدير التنفيذي لشركة "غازبروم نفت" ألكساندر دوكوف، والقائم بأعمال رئيس الأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العامة ومدير المدرسة العليا للإدارة العامة ألكسي كوميساروف.

ويهدف إنشاء التحالف إلى تعزيز التعاون بناءً على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتفاهم والاحترام والثقة، بهدف تطوير إدارة تركز على الإنسان وسوق العمل، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. وتشمل المجالات الرئيسية لعمل التحالف إجراء البحوث في مجال تركيز الإنسان وتشكيل مجتمع خبراء لمناقشة السبل المستقبلية لتطوير هذا النهج في الإدارة.

وفي هذا السياق يقول أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم الحكومية: "بالنسبة إلى شركة روساتوم فإن التمحور حول الشخص هو أساس نشاطنا وفلسفتنا. تستند رؤية روساتوم - 2030 إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح الشركة الأفضل من ناحية الكشف عن الإمكانات الكامنة لكل موظف. ولهذا السبب بادرنا إلى إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان، التي تكون على استعداد ليس فقط لاعتماد مبادئ التمحور حول الإنسان، وإنما تقديم الوعود لكل موظف بمراعاة هذه المبادئ في عملهم اليومي. من الواضح أن هذا طريق صعب، لكن لا بد من اجتيازه لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.

بدوره قال أليكسي كوميساروف، القائم بأعمال رئيس الجامعة للأكاديمية الرئاسية: "تتمثل إحدى المهام الرئيسية للأكاديمية الرئاسية في تهيئة الظروف لتنمية الطلاب والموظفين والباحثين. من المهم بالنسبة لنا أن ترتقي مؤشرات أداء الأكاديمية إلى مستويات مرموقة، ويزداد رضا جميع المشاركين. ومع ذلك ندرك تماماً حقيقة أن تحقيق ذلك والحفاظ عليه ليس بالأمر السهل. وبمشاركة الزملاء من التحالف، سنبحث معًا عن أدوات للعمل وندعم الموهوبين والمبدعين".

وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة التحالف سوف تستند إلى مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وإعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل قطاع العمل، وكذلك إعلان قازان بشأن المهارات، الذي تم اعتماده في WorldSkillsKazan في عام 2019.

وبالتالي فإن تحالف المنظمات المتمحورة حول الإنسان هو عبارة عن منصة للتعاون مع جميع المؤسسات والشركات المهتمة بإحداث تغيير نوعي في سوق العمل وتطوير تدابير منهجية وتغيير ثقافة العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين من خلال المعلومات ومناقشات الخبراء وتبادل أفضل الخبرات العملية.

قد يكون للمنظمات التي ترغب في الانضمام إلى التحالف درجات متفاوتة من المشاركة، بدءاً من المشارك المتطوع في برنامج البحث وانتهاءً بالشريك أو المؤسس المشارك، وسوف تتم مناقشة آليات الاختيار والدخول المحددة من قبل مجلس التحالف.