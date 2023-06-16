وزير التنمية الاقتصادية الروسي يحدد خطوة ستعزز التجارة مع الجزائر

أشاد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف بالعلاقات الاستراتيجية بين روسيا والجزائر، متحدثا عن خطوة ستساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وجاءت تصريحات الوزير في جلسة نقاش بعنوان "روسيا - الجزائر" جرت اليوم الجمعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال ريشيتنيكوف، إن العلاقات بين روسيا والجزائر تتطور بشكل ملحوظ وتنطلق من أساس مبني على الصداقة القوية، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين اليوم في مجالي التجارة والاستثمار لا تقارن بمستوى العلاقات السياسية، داعيا إلى تعزيز التجارة.

وأعرب الوزير الروسي عن أمله في أن تعطي زيارة الوفد الجزائري إلى روسيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية، وقال إن "التجارة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

ولفت إلى وجود إمكانية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى 9 مليارات دولار، وذلك انطلاقا من إمكانات البلدين الهائلة.

وأكد ريشيتنيكوف أن إبرام اتفاقية للتجارة بين الجزائر والاتحاد الأوراسي (روسيا بيلاروس كازاخستان أرمينا قرغيزستان) سيحفز التبادل التجاري الثنائي، وقال: "الجزائر ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية، لكن ذلك لا يعيق زيادة التجارة بين بلدينا، ونقترح توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوراسي (روسيا بيلاروس كازاخستان أرمينا قرغيزستان) الأمر الذي سيحفز التجارة".

وأضاف: "في البداية يمكن توقيع اتفاقية مؤقتة للتجارة بين روسيا والاتحاد الأوراسي وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى اتفاقية دائمة. وأشار إلى وجود مجالات واعدة للتعاون، ولاسيما في الزراعة وصناعية السيارات والأدوية".

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، ويبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT