مديرة مركز التصدير الروسي: خطواتنا دعمت صادرات روسية بقيمة مليار دولار إلى الإمارات

كشفت مديرة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا، عن أن صادرات روسية إلى الإمارات بقيمة مليار دولار تم دعمها بأدوات ومحفزات من المركز التصدير الروسي.

إقرأ المزيد

وجاء تصريح المسؤولة الروسية خلال مشاركتها في جلسة حوار "روسيا - الإمارات" جرت في منتدى بطرسبورغ الاقتصاد الدولي.

وقالت نيكيشينا: "على الرغم من الأرقام المبهرة لنمو التجارة بين بلدينا، إلا أنه لم يتم بلوغ الإمكانات الهائلة (التي يملكها بلدانا)، ومن بين الأدوات التي تساعد قطاع أعمالنا تنظيم المعارض للصناعات الروسية في الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في أحداث مثل "غولف فود". وفي كل مشاركة يتم حصاد عقود تصدير لمدة عام كامل".

ووفقا للمسؤولة شاركت 176 شركة روسية في العام 2022 في معارض في الإمارات والأمر ساهم في إبرام عقود تصدير بنحو 6.5 مليار روبل، وهذا العام شاركت 89 شركة في المعرض الوطني "صنع في روسيا" في الإمارات وفي ظل ذلك تجاوزت العقود مستوى المليار روبل.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، ويبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT