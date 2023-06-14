ماذا بعد؟.. روبوت يقدم الآيس الكريم للمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

عرضت مؤسسة نقل العاصمة موسكو ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي روبوتا فريدا كمؤشر على عزمها إدخال التقنيات المتقدمة في أنشطتها.

إقرأ المزيد

ويقوم الروبوت بيتقدم الآيس كريم لزوار جناح المؤسسة، وتستغرق عملية التقديم نحو دقيقة، ولدى الروبوت "مونتي" ذراعان ويمكنه تقديم 120 كاسة آيس كريم في الساعة.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT