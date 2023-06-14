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بسبب التضخم.. تركيا تلجأ لإصدار فئة جديدة من عملتها! (صور)

مال وأعمال

بسبب التضخم.. تركيا تلجأ لإصدار فئة جديدة من عملتها! (صور)
أرشيف
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن وزير المالية الجديد محمد شيمشك بصدد الكشف عن فئة جديدة من العملة التركية.

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وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تظهر التصميم الأولي لفئة الـ500 ليرة تركية. ومن المنتظر أن يكشف شيمشك عنها قريبا، تماشيا مع معدلات التضخم الحالية وسعر صرف الليرة أمام الدولار.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع معدلات التضخم الحالية، وسعر صرف الليرة أمام الدولار. حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا، ووصل سعر الصرف إلى 23.40 ليرة لكل دولار.

ويمكن أن تقلل الأوراق النقدية الكبيرة كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد، ويمكن استخدامها أيضا لتلبية الطلب ولضمان عدم نفاد النقد من البنوك.

ورجح اقتصاديون أن يكون هبوط الليرة إشارة قوية إلى خطوات الانتقال إلى سوق أكثر ليبرالية، وفق ما تعهد به وزير المالية التركي الجديد، الذي أكد أنه لم يبق أمام بلاده سوى خيار العودة إلى أساس عقلاني، معتبرا أن الاقتصاد التركي قائم على القواعد وإمكانية التنبؤ به وسيكون مفتاح الوصول إلى الرفاهية المنشودة.

المصدر: "Milli Gazete"

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