وزير المالية المصري: سنعوض المجتمع عند استقرار الأوضاع

قال وزير المالية المصري محمد معيط: "إننا نعلم جيدا أن علينا دورا عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأكد معيط وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصديربـ23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة بـ6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.

وفيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، قال وزير المالية: "ملتزمين بتنفيذ الاحكام ونفذنا 6 آلاف حكم قضائي.. كل الأحكام اللي بتيجي بنفذها".

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالي 23/24 استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمة للاستراتيجيات والتحديات.

المصدر: RT