مصر تكشف حجم التداول التجاري عبر ميناء شرق بورسعيد الشهر الماضي (صور)

كشف المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حجم التداول التجاري عبر ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مايو الماضي.

وأعلن المكتب أن حجم البضائع المتداولة بميناء شرق بورسعيد سجلت أكثر من 859 ألف طن من الكلينكر والملح والجبس والأسمنت المعبأ والحديد بزيادة قدرها 209.8%، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بذات الفترة خلال شهر مايو 2022 والتي بلغ حجم التداول حينها أكثر من 277 ألف طن لذات البضائع.

ومن جانبه قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إن ميناء شرق بورسعيد يعد أحد أهم الموانئ المطلة على البحر المتوسط، والذي يساهم بدور كبير في تعزيز وزيادة حركة الصادرات المصرية من مواد البناء بمختلف أنواعها للأسواق الخارجية، وتحديدا الدول التي عانت من الكوارث والأزمات وجار العمل على إعادة إعمارها.

وأشار إلى استقبال الرصيف الغربي السفينة ETERNITY SW القادمة من تركيا، لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر وتصديره إلى كوت ديفوار، حيث تعتبر الدول الإفريقية المستورد الأول لخام الكلينكر والأسمنت الأبيض والحديد عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد، ما يعتبر انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع.

كما استقبل الميناء السفينة LIVADI القادمة من ميناء الإسكندرية لشحن 30 ألف طن من خام الكلينكر إلى لبنان وذلك في إطار رؤية المنطقة الاقتصادية في فتح أسواق جديدة وزيادة وتعزيز حركة الصادرات من الموانئ المصرية.

وبهذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.

RT

RT

المصدر: RT