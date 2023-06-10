17.8 مليون دولار فقط قيمة التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وإيران في 4 أشهر

أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن حجم التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 17.8 مليون دولار.

وفي أحدث تقرير له، أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة بلغ 17.8 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة انخفاض 2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي الأشهر من يناير إلى أبريل 2022، تم تبادل ما يصل إلى 18.2 مليون دولار من البضائع بين البلدين.

وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران في الأشهر يناير إلى أبريل 2023 بنسبة 29٪. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، تم تصدير ما قيمته 13.5 مليون دولار من البضائع من أمريكا إلى إيران، والتي ارتفعت إلى 17.5 مليون دولار في نفس الفترة من هذا العام.

لكن واردات أمريكا من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 انخفضت بنسبة 93٪ إذ بلغت 0.3 مليون دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد استوردت بضائع بقيمة 4.7 مليون دولار من إيران في الأشهر من يناير إلى أبريل من العام الماضي.

وتحتل إيران المرتبة 172 من بين وجهات التصدير للولايات المتحدة في الأشهر الأربعة من عام 2023 وتحتل المرتبة 212 من بين مصادر توريد السلع من الدول الاخرى.

المصدر: إرنا